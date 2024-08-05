Командиру авіаполку РФ, який керував обстрілами по критичній інфраструктурі України, оголосили про підозру

Основними цілями під час обстрілів були енергооб'єкти у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Служба безпеки України повідомила про підозру командиру авіаполку РФ, який командував ударами по енергосистемі України ракетами Х-101, повідомляє пресслужба відомства.

Мова йде про полковника Олега Скітського – командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-повітряних сил росії.

Співробітники СБУ задокументували, що за наказами посадовця його підлеглі здійснювали масовані повітряні атаки на енергосистему України.

Основними цілями ворога були ключові енергогенеруючі підприємства та електропідстанції у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Для вогневого ураження енергооб’єктів окупанти підіймали у повітря ракетоносці-бомбардувальники Ту-95, з яких випускали по Україні стратегічні крилаті ракети Х-101.

У результаті ворожих обстрілів були загиблі і десятки поранених серед цивільного населення нашої держави.

Крім того, атаки РФ на критичну інфраструктуру України призвели до масового знеструмлення у холодну пору року житлових будинків, лікарень, шкіл та дитсадків.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Повний профайл злочинів проти України командира 121 важкого бомбардувального авіаційного полку РФ Олега Скітського читайте на спеціальному порталі “Книга катів українського народу”.