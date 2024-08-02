У четвер, 1 серпня, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України передали до Київського зоопарку двох совенят – тепер вони житимуть у спеціальному авіарії. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“Птахів звуть Арей та Маґура, і їхня історія могла б завершитись трагічно, якби не воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів «Ахіллес» 92-ї ОШБ знайшли совенят у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території”, – йдеться у повідомленні.

Розвідники розповіли, що птахи перебували у клітці голодні та виснажені. Їх евакуювали із зони бойових дій.

Оскільки сова є символом Воєнної розвідки України, воїни 92-ї бригади передали врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Він вирішив, щоб Арей і Маґура знайшли новий дім у Київському зоопарку.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов висловив вдячність працівникам столичного зоопарку, для яких реабілітація евакуйованих із передової тварин стала одним із ключових напрямків роботи.

“Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре – 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре”, – сказав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.