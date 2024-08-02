Чотири житлові будинки визнані аварійними внаслідок атаки на Київ 8 липня, 37 людей подали заявки на тимчасове житло, - КМДА

Фото: Леся Падалка Будинки по провулку Коломийському в Голосіївському районі, які постраждали від атаки 8 липня

Чотири житлові будинки в Шевченківському і Голосіївському районах Києва визнані аварійними після ударів, яких зазнали під час масованої ракетної атаки на Київ 8 липня цього року. 37 мешканців цих будинків визначені такими, що потребують тимчасового житла. Про це на запит LB повідомили в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА.

Внаслідок ракетної атаки 8 липня значних руйнувань зазнали два будинки по вулиці Сальського в Шевченківському районі Києва, а також декілька будинків у Коломийському провулку в Голосіївському районі.

“КП «Київекспертиза» провело обстеження будинків на вул. Володимира Сальського, 19, вул. Володимира Сальського, 21, у пров. Коломийському, 8 та пров. Коломийському, 10. На підставі результатів обстеження та узагальненої оцінки технічного стану основних конструктивних елементів і внутрішніх інженерних комунікацій технічний стан зазначених будинків як об’єктів в цілому визнано аварійним (категорія технічного стану «4»)”, - повідомили в КМДА.

Обстеження виявило дефекти і пошкодження, що знижують міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій, а також експлуатаційні показники інженерних мереж і систем об’єктів, зазначили в департаменті. Тому наступним етапом буде проведення інструментальних досліджень та перевірчих розрахунків, які мають визначити, чи доцільно відновлювати зруйновані конструктивні елементи будівель.

В липні КП «Київекспертиза» оголосило тендери за проведення таких інструментальних обстежень. Згідно з даними, опублікованими на Prozorro, по жодному з чотирьох тендерів по цих будинках ще не визначено переможця на виконання робіт.

В департаменті також повідомили, що вони спільно з Шевченківською та Голосіївською РДА і КП «Фінансова компанія «Житло-інвест» займаються наданням житла мешканцям цих будинків. В Шевченківському районі до списку мешканців, які потребують тимчасового житла, увійшли 26 осіб. В Голосіївському - 11 осіб. Погодились на запропоноване тимчасове житло 13 осіб з вулиці Сальського і 8 осіб з провулка Коломийського.

За інформацією LB, постраждалим мешканцям пропонують селитися в новобудові по вулиці Максимовича (Голосіївський район), квартири в якому належать КП «Фінансова компанія «Житло-інвест». Це нове житло, квартири з ремонтом, без облаштування. Житло надається на тимчасовій основі і безоплатно.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки на Київ 8 липня загинуло 33 людей, близько 100 будівель було пошкоджено.

Більше про наслідки тієї атаки на Голосіївський район читайте в матеріалі "Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня".

Як мешканці Шевченківського району добиваються уваги влади до свого будинку, читайте в матеріалі Бездомні і без компенсацій: Мешканці зруйнованого будинку на Сирці змушені вигризати допомогу влади.