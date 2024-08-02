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КМДА вимагає від Кабміну провести ремонт столичного моста Патона

Об'єкт свого часу за наполяганням уряду передали до проєкту "Велике будівництво".

КМДА вимагає від Кабміну провести ремонт столичного моста Патона
Міст Патона
Фото: Економічна правда

Київська міська державна адміністрація на своєму сайті повідомила про звернення до уряду з вимогою вжити відповідні заходи щодо реставрації моста Патона. Ремонтувати переправу через Дніпро потрібно для уникнення аварійних ситуацій.

Як стверджують у КМДА, місто передало об'єкт до проєкту "Велике будівництво", бо на цьому наполягало Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Проте за 2 роки після того, як "Київавтодор" делегував функції замовника робіт щодо моста Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, жодного ремонту так і не відбулося.

Столична влада стверджує, що неодноразово просила Кабмін все ж провести реставрацію моста, адже він має стратегічне значення для Києва. Проте зрештою змушена самотужки моніторити технічний стан споруди та виконувати роботи з її утримання зусиллями підприємства "Київавтошляхміст".

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