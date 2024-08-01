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Прибуття F-16 в Україну знаменує собою переломний момент у боротьбі з Путіним, - Грант Шеппс

На думку міністра, Великобританія і союзники повинні підтримувати Україну в її битві за небо.

Прибуття F-16 в Україну знаменує собою переломний момент у боротьбі з Путіним, - Грант Шеппс
Прибуття F-16 в Україну знаменує собою переломний момент у боротьбі з Путіним, - Грант Шеппс
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великобританії Грант Шеппс прокоментував прибуття в Україну перших винищувачів F-16.

“F-16, що прибувають в Україну, знаменують собою переломний момент у боротьбі з Путіним і його Су-35”, - написав міністр. 

Він додав, що перша група українських пілотів закінчила навчання у Королівських ВПС Великої Британії в березні. 

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“Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за небо”, - підсумував Шеппс.

  • Перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну, повідомив Bloomberg.

  • Наразі США погодилися передати Україні свої ракети, аби оснастити F-16, які Київ отримає від європейських партнерів. Йдеться про ракети AGM-88 HARM класу "повітря-земля", боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря".

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