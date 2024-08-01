​У зелених зонах Києва запроваджують карантин через небезпечного шкідника дерев

Шкідник становить небезпеку виключно для дерев, він безпечний для людей та тварин.

У Києві виявили небезпечного шкідника дерев - вузькозлатку ясеневу смарагдову. У зв'язку з цим у зелених зонах запроваджують карантин, однак обмежень на їхнє відвідування не передбачається.

Про це повідомляє департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

"За поданням Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві про виявлення небезпечного шкідника дерев - вузькозлатки ясеневої смарагдової - у столиці запроваджується карантин. Шкідник становить небезпеку виключно для дерев, тому жодних обмежень на відвідування зелених зон або вигулу на їхній території домашніх тварин не передбачається", - ідеться в повідомленні.

Серед карантинних заходів буде здійснено візуальний огляд дерев, відбір зразків і направлення їх на фітосанітарну експертизу.

Крім цього, здійснюватимуться фітосанітарні процедури, зокрема - обробка заражених дерев під дією механічних, хімічних або термічних факторів.

У уражених дерев буде проводиться у випадках, коли технічна переробка не може забезпечити належний рівень фітосанітарного захисту.