У метро Києва у зв'язку з російською атакою збився графік руху поїздів

У столичному метрополітені у зв'язку з багатогодинною російською атакою збився графік руху поїздів: працівники не змогли вчасно дістатися на роботу, а наземні ділянки під час тривоги не працювали.

Працівники метрополітену відновлюють рух за встановленими графіками. Про це повідомили в Facebook КМДА.

"Графік руху поїздів поступово відновлюється, оскільки на час тривоги наземна ділянка призупиняє пасажирські перевезення. Також у зв'язку з тривалою тривогою частина персоналу, яка, зокрема, обслуговує видачу рухомого складу, не змогла дістатися на роботу вчасно", – йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що сьогодні на станціях метрополітену від російських дронів ховалися майже 11,5 тисяч людей.