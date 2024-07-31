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Росія атакує Україну: активна стратегічна авіація, в повітрі десятки "шахедів" (доповнюється)

Повітряна тривога була на всій території держави.

Росія атакує Україну: активна стратегічна авіація, в повітрі десятки "шахедів" (доповнюється)
Фото: thelocal.no

Упродовж ночі росіяни здійснюють масовану атаку українських міст із застосуванням великої кількості ударних безпілотників. Активно працювали сили протиповітряної оборони поблизу Києва.

Станом на 2:45 повітряну тривогу оголошено в усіх областях через загрозу використання аеробалістичних ракет "Кинджал" з літака МіГ-31К, про яку повідомили Повітряні Сили.

Також моніторингові канали спостерігають активність стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які рухаються в бік пускових рубежів у Саратовській області РФ та в акваторії Каспійського моря.

Доповнення 3:02 : Повітряні Сили попередили про небезпеку БПЛА для Сум.

Доповнення 3:08 : небезпека для Броварів та Обухова на Київщині.

Доповнення 3:29 : відбій тривоги у західних регіонах, МіГ-31К здійснив посадку. Залишається загроза ударних безпілотників. 

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