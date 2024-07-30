Ініціатива набрала голоси за 18 днів до кінця терміну збору підписів.

Петиція про встановлення в Києві пам'ятника Рейгану набрала необхідні 6 тисяч голосів

Петиція до столичної влади з проханням встановити в Києві пам'ятник Рейгану набрала необхідні для розгляду голоси.

“Ми пропонуємо встановити монумент Рональду Рейгану, 40-му президенту США, на місці одного з комуністичних пам'ятників, що були знесені. Рейган, назвавший СРСР “імперією зла”, відомий своєю непохитною боротьбою проти радянського тоталітаризму та комунізму. Його зусилля відіграли ключову роль у завершенні Холодної війни та як наслідок сприяли здобуттю Україною незалежності у 1991 році”, - вказано в петиції.

Автор петиції, Мар'ян Заблоцький, нагадує, що встановлення пам'ятника Рейгану в Києві стане символом вдячності до народу США, які є нашим найбільшим донором військової допомоги, а також відображенням спільних ідеалів свободи та демократії.

Монумент Рейгану пропонують встановити на одному місць, де раніше були розташовані:

пам’ятник Ватутіну (при вході в Маріїнський парк з боку вулиці Михайла Грушевського)

пам’ятник Леніну (розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, навпроти Бессарабського ринку)

пам’ятник Щорсу (на перетині вулиці Комінтерну та бульвару Шевченка)

пам’ятник учасникам Січневого повстання (в центрі Маріїнського парку)

пам'ятник Переяславській раді під Аркою свободи українського народу (перейменована Арка дружби народів).

При цьому зазначається, що всі видатки встановлення пам’ятника будуть профінансовані коштом небайдужих громадян України та США.