Петиція про встановлення в Києві пам'ятника Рейгану набрала необхідні 6 тисяч голосів

Петиція до столичної влади з проханням встановити в Києві пам'ятник Рейгану набрала необхідні для розгляду голоси.
“Ми пропонуємо встановити монумент Рональду Рейгану, 40-му президенту США, на місці одного з комуністичних пам'ятників, що були знесені. Рейган, назвавший СРСР “імперією зла”, відомий своєю непохитною боротьбою проти радянського тоталітаризму та комунізму. Його зусилля відіграли ключову роль у завершенні Холодної війни та як наслідок сприяли здобуттю Україною незалежності у 1991 році”, - вказано в петиції.
Автор петиції, Мар'ян Заблоцький, нагадує, що встановлення пам'ятника Рейгану в Києві стане символом вдячності до народу США, які є нашим найбільшим донором військової допомоги, а також відображенням спільних ідеалів свободи та демократії.
Монумент Рейгану пропонують встановити на одному місць, де раніше були розташовані:
- пам’ятник Ватутіну (при вході в Маріїнський парк з боку вулиці Михайла Грушевського)
- пам’ятник Леніну (розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, навпроти Бессарабського ринку)
- пам’ятник Щорсу (на перетині вулиці Комінтерну та бульвару Шевченка)
- пам’ятник учасникам Січневого повстання (в центрі Маріїнського парку)
- пам'ятник Переяславській раді під Аркою свободи українського народу (перейменована Арка дружби народів).
При цьому зазначається, що всі видатки встановлення пам’ятника будуть профінансовані коштом небайдужих громадян України та США.