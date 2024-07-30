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Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

Протягом дня окупанти здійснили 8 обстрілів області.

Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини
Росіяни атакували 5 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 30 липня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 17 вибухів. 

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Зокрема, Есманьську громаду росіяни атакували мінометами та FPV-дроном.

Також FPV-дроном атакували і Юнаківську та Середино-Будську громади.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, а по Білопільській - з мінометів.

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