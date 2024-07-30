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В Києві чотири людини отримали поранення від падіння дерева

Медики госпіталізують постраждалих.

В Києві чотири людини отримали поранення від падіння дерева
Парк Шевченка в Києві (ілюстративне фото)
Фото: Київзеленбуд

Сьогодні, 30 липня, в Києві внаслідок поривів вітру впало дерево у парку ім. Тараса Шевченка. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Від падіння дерева поранення отримали чотири людини. Медики госпіталізують їх.

Прибиранням дерева займаються рятувальники КАРС "Київська служба порятунку".

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В КМДА наголосили, що всі комунальні служби перебувають на місці. 

Киян та гостей столиці закликали під час сильного вітру:

  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; 
  • щільно зачиняти вікна; 
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. 

Також бажано утриматися від прогулянок в зелених зонах.

У разі падіння дерев чи гілок слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду" за телефоном 0442724018. Якщо ж падіння дерев чи гілок загрожує життю, треба звертатись до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

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