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Внаслідок обстрілів Чорнобаїки на Херсонщині постраждала дитина (доповнено)

17-річну дівчину госпіталізували з численними травмами.

Внаслідок обстрілів Чорнобаїки на Херсонщині постраждала дитина (доповнено)
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У вівторок, 30 липня, російська армія завдала ударів по Чорнобаївці Херсонської області, постраждала 17-річна дівчина.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Через російський обстріл Чорнобаївки постраждала 16-річна дівчина-підліток. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, забій мʼяких тканин голови, а також гостру реакцію на стрес", — ідеться у повідомленні ОВА.

Постраждалу госпіталізували.

За інформацією Херсонської ОВА, через ворожий обстріл пошкоджень та руйнувань зазнали 38 приватних житлових будинків, дві господарські споруди, лінії електропередачі, чотири транспортних засобів та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За медичною допомогою звернулося двоє місцевих жителів – 17-річна дівчина та 32-річний чоловік. 

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