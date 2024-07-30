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У Софіївській Борщагівці внаслідок пожежі загинули двоє людей

Фахівці встановлюють причину виникнення пожежі.

У Софіївській Борщагівці внаслідок пожежі загинули двоє людей
Фото: ДСНС

У Софіївській Борщагівці внаслідок пожежі загинули двоє людей. 

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Київській області. 

Сьогодні вночі надійшло повідомлення про пожежу в с. Софіївська Борщагівка на вулиці Пушкіна. 

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок. 

Під час проведення розвідки бійці ДСНС виявили тіла двох громадян, стать та особи яких встановлюються. 

Пожежу ліквідовано о 04:41 на площі 100 кв.м. 

На гасіння залучалося 11 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

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