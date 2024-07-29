Російська влада почала робити піарну кампанію, де стало модно вкрасти українську дитину, - Лубінець

Російські окупанти продовжують “всиновлювати” раніше викрадених дітей з України.

Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

“Російська влада почала робити піарну кампанію, де стало модно вкрасти українську дитину... Ми почали отримувати інформацію, що представники Державної думи РФ, уряду, керівники регіонального рівня почали шукати собі українську дитину для так званого “всиновлення”, - зазначив Лубінець.

Омбудсман нагадав, що першим публічним випадком викрадення української дитини стала історія російської чиновниці Марії Львової-Бєлової. Вона забрала в свою родину хлопчика, викраденого окупантами з Маріуполя.

Пізніше депутат російської Державної думи Сергій Миронов взяв до своєї родини двох українських дітей.

“…Тут ми побачили повний і закінчений кримінальний злочин викрадення двох українських дітей. Їм змінили прізвища. Маргарита Прокопенко стала Мариною Мироновою. Їй змінили місце народження, свідоцтво… Щодо хлопчика Іллі, якого вони вивезли з Маргаритою, то після того, як його обстежили в Москві і знайшли в нього захворювання, то ми припускаємо, що родина Миронова прийняла рішення від нього відмовитись, бо він хворий. Але що далі з хлопчиком ми не можемо встановити… Ми не можемо дізнатися, що з ними сталось і куди його перевезли”, - зауважив Лубінець.

Уповноважений ВР з прав людини підкреслив, що Україна веде перемовини з партнерами щодо повернення інших викрадених українських дітей, які проживають у родинах представників влади країни-агресора.