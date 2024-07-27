Шестеро дітей постраждали через ворожий обстріл громади на Сумщині

Всього поранено 10 людей, одна жінка і одна дитина у важкому стані.

Сьогодні, 27 липня ворог, застосувавши реактивні системи залпового вогню, обстріляв Глухівську громаду Сумщини. Зафіксовано 12 вибухів.

Як повідомили у Сумській ОВА, унаслідок обстрілу попередьно травмовано 10 людей, з яких 6 – діти.

Одна жінка і дитина знаходяться у важкому стані.

Постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Тим часом воєнна розвідка ідентифікувала воєнних злочинців РФ, які обстрілюють Харківщину і Сумщину ракетами.