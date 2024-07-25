Росіяни атакували Київ дронами: усі БПЛА знищено

Руйнувань та постраждалих у столиці не зафіксовано.

Київська міська військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram повідомила про спробу росіян атакувати столицю з використанням ударних безпілотників.

Дрони заходили на місто з різних напрямків, проте самого Києва так і не дісталися. Усі вони були знищені ще на підступах силами протиповітряної оборони.

У столиці не зафіксовано руйнувань, інформації про постраждалих до лікарів не надходило.

Напружена ніч через масовану "шахедну" атаку видалася також у Житомирській та Одеській областях. Повітряна тривога оголошувалася і в інших регіонах.