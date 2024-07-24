Харків знову під обстрілом. Є поранені (доповнено)

Близько 14:16 Росія знову вдарила по Харкову. Це третій за сьогодні обстріл, але кількість влучань більша.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що є загроза повторних ударів. Мер міста Ігор Терехов сказав, що постраждала знову промислова зона.

"Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення", – сказав він.

О 14:27 Синєгбов повідомив про нове влучання – в Холодногірському районі. Це вже шосте влучання по місту за сьогодні.

О 14:44 Терехов повідомив, що під час ракетної атаки поранені шестеро харків'ян.

Попередній обстріл міста відбувся двома годинами раніше. Було щонайменше два вибухи, інформації про поранених немає.

До цього Росія била по обласному центру вночі. В Немишлянському районі пошкоджено нежитлові будівлі. Ще в одному місці пошкоджено приватний сектор.