У Москві підірвали авто з військовим чиновником, йому відірвало ступні

Сьогодні вранці на півночі Москви біля житлового будинку на Синявинській вулиці підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser, що належить заступнику начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Андрію Торгашову.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вибух стався, коли у припарковане авто сідали Торгашов із дружиною. За попередніми даними, у чоловіка відірвало ступні, жінка отримала осколкові поранення, їх госпіталізували.

Силовики заявили, що одна з версій вибуху - "замах, пов'язаний з професійною діяльністю". Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.

Момент вибуху потрапив на відео.

ЗМІ також публікують фото з місця події.

У квітні в Москві підірвали машину ексспівробітника СБУ Василя Прозорова, який перейшов на бік ворога. Зрадник вижив, але теж отримав поранення ніг.