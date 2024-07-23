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У десяти областях до 14 години скасували одну чергу відключень електроенергії

А потім до опівночі діятимуть три черги. 

У десяти областях до 14 години скасували одну чергу відключень електроенергії
Житловий район Києва під час відключення електроенергії , 04 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

У Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях сьогодні до 14:00 скасували одну чергу відключень електроенергії.

Це стало можливим завдяки активізації роботи сонячних електростанцій, повідомили в Укренерго. З 14:00 і до 24 години діятимуть три черги відключень. 

"На Сумщині є знеструмлення через негоду та бойові дії, на Чернігівщині – через негоду", – йдеться у повідомленні. 

В Укренерго додали, що у зв'язку з негодою без світла перебувають 14 міс та сіл Сумської і Чернігівської областей. Є знеструмлення і через обстріли. 

"Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкт у північному регіоні. Знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей. На ранок залишаються без енергопостачання близько 25 тисяч побутових споживачів у Сумській області. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", – додали в компанії. 

  • Більше на цю тему – в матеріалі "Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?". 
  • І в матеріалі "Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними". 
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