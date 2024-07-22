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"Голос Криму": окупанти почали демонтаж храму ПЦУ в Євпаторії

З будівні храму зняли купол і розібрали верхню частину церкви.

В тимчасово окупованій Євпаторії підконтрольна Росії "влада" розпочала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної церкви України.

Про це повідомляє "Голос Криму".

З храму зняли купол, розібрали верхню частину церкви.

Видання зазначає, що з 2019 року на парафію ПЦУ в Євпаторії чинили тиск у зв’язку з виконанням рішення підконтрольного Росії суду, який ухвалив рішення знести храм. При цьому в рішенні зазначено, що демонтаж релігійної будівлі має здійснити громада цього храму.

Попри погрози, рішення суду парафіяни не виконували, через що "влада" Євпаторії знову звернулася до суду по дозвіл знести храм самостійно.

  • Раніше в Сімферополі демонтували купол українського Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги. Представництво президента України в АРК назвало це "продовженням системного знищення української ідентичності та всього українського в окупованому Криму".
  • У травні минулого року стало відомо, що в Сімферополі відбувається захоплення собору ПЦУ.
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