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Харків'янин за безперешкодний виїзд із України запропонував € 8400, але пообіцяв повернутися

Наразі чоловік перебуває під домашнім арештом 2 місяці.

Харків'янин за безперешкодний виїзд із України запропонував € 8400, але пообіцяв повернутися
Гроші і документи чоловіка
Фото: ДПСУ

На Волині 52-річний харківʼянин пропонував прикордонникам 8400 євро за те, щоб безперешкодно виїхати за кордон.

Про це повідомили у ДПСУ.

Чоловік прибув у пункт пропуску автомобілем «Ауді». Під час прикордонного контролю разом із паспортом, як підставу для виїзду за кордон у період дії воєнного стану, чоловік надав документи про інвалідність 3 групи, тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного та довідку про надання відстрочки від призову на військову службу. 

Під час перевірки зазначених документів у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо законності їх отримання.Як зазначили у ДПСУ, під час спілкування з прикордонником харків’янин поклав на стіл пачку купюр, зі словами: «Тримайте! Чесно, просто випусти, будь ласка, я повернуся! Ви берете гроші, а я через два тижні повертаюся».

Проте прикордонник відмовився від грошей.

Про злочин прикордонники проінформували співробітників Національної поліції. Крім того, у подальшому правоохоронці встановили можливу причетність особи до підробки документів. 

Відомості про вчинення злочинів внесено до ЄРДР. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту терміном 60 діб.

Біля кордону із Молдовою затримали 23 чоловіків, які добиралися до держрубежу зерновозом. За такі "послуги" кожен із порушників заплатив він 5 до 16 тисяч доларів.

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