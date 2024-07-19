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На Львівщині призупинили погодинні відключення світла до окремого розпорядження Укренерго

Через збій в роботі операційної системи можуть надходити помилкові повідомлення у соцмережі про терміни застосування графіки погодинних відключень.

На Львівщині призупинили погодинні відключення світла до окремого розпорядження Укренерго
Фото: ДТЕК

У Львівській області за розпорядженням НЕК "Укренерго" скасовано погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомляє сайт Львівобленерго.

Відновлення графіку відключень відбудеться за окремим розпорядженням.

“Зверніть увагу, що через збій в роботі операційної системи можуть надходити помилкові повідомлення про терміни застосування графіку погодинних відключень в Телеграм і Вайбер боти”, ‒ йдеться у повідомленні.

Скасували графіки і в Миколаївській області, але лише до 15:00. 

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  • Днями Енергоатом повідомив про підключення до мережі після ремонту блоку АЕС. У зв'язку з цим ситуація з енергопостачанням мала покращитися. 
  • Графіки погодинних відключень електроенергії повернули навесні 2024-го – у зв'язку з російськими цілеспрямованими атаками на об'єкти. 
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