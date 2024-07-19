На Львівщині призупинили погодинні відключення світла до окремого розпорядження Укренерго

У Львівській області за розпорядженням НЕК "Укренерго" скасовано погодинні відключення електроенергії.
Про це повідомляє сайт Львівобленерго.
Відновлення графіку відключень відбудеться за окремим розпорядженням.
“Зверніть увагу, що через збій в роботі операційної системи можуть надходити помилкові повідомлення про терміни застосування графіку погодинних відключень в Телеграм і Вайбер боти”, ‒ йдеться у повідомленні.
Скасували графіки і в Миколаївській області, але лише до 15:00.
- Днями Енергоатом повідомив про підключення до мережі після ремонту блоку АЕС. У зв'язку з цим ситуація з енергопостачанням мала покращитися.
- Графіки погодинних відключень електроенергії повернули навесні 2024-го – у зв'язку з російськими цілеспрямованими атаками на об'єкти.