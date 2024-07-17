Росія атакувала Київ БпЛА. У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків (оновлення)

Міський голова повідомляв перед цим про вибухи на лівому березі.

Пізно увечері 17 липня Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу БпЛА для низки регіонів, зокрема, Києва.

Опісля міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи на лівому березі столиці і попередив про роботу сил протиповітряної оборони.

Згодом Кличко зазначив, що у Дарницькому районі, за попередньою інформацією, сталося загоряння між житловим будинком та навчальним закладом.

"Підрозділи прямують на місце", - додав міський голова.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що унаслідок повітряної атаки на Київ в Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків.

Опісля у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Оновлення 23.42. За словами кличка, наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено.

Оновлення 23.32. За словами Віталія Кличка, рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БпЛА. Обстеження мікрорайону триває.