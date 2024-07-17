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Росія атакувала Київ БпЛА. У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків (оновлення)

Міський голова повідомляв перед цим про вибухи на лівому березі.

Росія атакувала Київ БпЛА. У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків (оновлення)
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

Пізно увечері 17 липня Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу БпЛА для низки регіонів, зокрема, Києва.

Опісля міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи на лівому березі столиці і попередив про роботу сил протиповітряної оборони.

Згодом Кличко зазначив, що у Дарницькому районі, за попередньою інформацією, сталося загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. 

"Підрозділи прямують на місце", - додав міський голова.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що унаслідок повітряної атаки на Київ в Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків. 

Опісля у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Оновлення 23.42. За словами кличка, наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено.

Оновлення 23.32. За словами Віталія Кличка, рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БпЛА. Обстеження мікрорайону триває.

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