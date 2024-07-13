На Харківщині через атаку РФ загинув цивільний, понад 20 поранених (доповнено)

Через російську атаку у селищі Буди, що на Харківщині, загинули двоє людей. Також є 22 постраждалих, 9 з них госпіталізували, в тому числі і дитину. Ворог атакував цивільний об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 17.42 він уточнив, що кількість постраждалих зросла до 22 людей.Загинули дві людини.

Ворог завдав першого удару о 15.58. Тоді повідомили, що осколкове поранення отримав чоловік 24 років.

О 16.54 ворог завдав повторного удару, Синєгубов повідомив, що поранені цивільні. А згодом уточнив, що є один загиблий. Крім того, внаслідок російського обстрілу цивільного об’єкта інфраструктури зафіксували 16 постраждалих.

З них 9 людей госпіталізували, в тому числі і дитину.

Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка «швидкої», яка прибула на виклик.

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