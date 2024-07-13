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На тимчасово окуповані території України завезли нових суддів з РФ

Росія направляє суддів для репресій місцевого населення ТОТ.

На тимчасово окуповані території України завезли нових суддів з РФ
Фото: Центр нацспротиву

Кремль продовжує розбудовувати репресивний апарат на тимчасово окупованих територіях України, пише Центр національного спротиву.

"У фейкові суди на ТОТ призначили дванадцять додаткових суддів, з яких десятеро з рф. У двох випадках йдеться про колаборантів. Всі вони пройшли “атестацію” й погоджені кремлем", — ідеться у повідомленні.

Окупаційні судді приїхали на ТОТ з Калмикії і Чечні для репресій місцевого населення.

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