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Байден перед пресою назвав Зеленського Путіним

Президент США дав критикам черговий привід говорити про свою старість.

Байден перед пресою назвав Зеленського Путіним
Фото: BBC

Він знову це зробив: Джо Байден подарував скептикам та опонентам прекрасну можливість ще гучніше говорити про його неспроможність перебувати на чолі США через проблеми з ментальним здоров'ям. 

Перед стартом пресконференції у Вашингтоні, яку чимало ЗМІ називають "моментом істини" для Байдена, президент представив пресі Володимира Зеленського як Володимира Путіна.

Як пише BBC, обмовка сталася, коли господар Білого дому відхилився від тексту на телесуфлері, щоб анонсувати появу на трибуні українського лідера. "Пані та панове, президент Путін", - сказав Байден, що, за словами журналістів, викликало у багатьох у пресцентрі зойк.

Демократ досить швидко зрозумів власну помилку, повернувшись до мікрофону та сказавши: "Путін? Ми переможемо Путіна. Я аж надто зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна".

Судячи зі світлин, Президент України зустрів цю помилку з усмішкою.

  

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