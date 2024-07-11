На Покровському напрямку відбулось 32 боєзіткнення, - Генштаб

Станом на 22:00 11 липня відбулося 103 бойових зіткнення. Наші оборонці протидіють численним спробам противника атакувати та просуватися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник завдав 49 авіаційних ударів (скинув 101 КАБ) та провів 486 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3109 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському напрямку окупанти чотири рази безуспішно атакували наші позиції в районах Глибокого та Вовчанська. За попередньою інформацією за поточну добу ворог втратив на цьому напрямку 105 осіб, з них 36 – безповоротними. Знищено вісім автомобілів, дві артсистеми, одну ББМ, пункт управління БпЛА, одиницю спецтехніки та три склади боєприпасів. Пошкоджено танк загарбників. Втрати уточнюються.

На Куп’янському напрямку напруга зберігається в районах Берестового і Синьківки, де на даний час відбито три атаки та триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки і Невського - провів вісім штурмів. Українські захисники стійко тримають позиції і не дають окупантам просунутися вперед, бої тривають.

Сіверський напрямок. Від початку доби ворог здійснив три спроби вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Роздолівки та Верхньокам’янського Ситуація контрольована - точиться бій.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські окупанти чотири рази атакували наші позиції в районах Часового Яру та Іванівського. Успіху не досягли.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 18 разів безуспішно атакували поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Найгарячіша ситуація сьогодні була на Покровському напрямку, де ворог 32 рази атакував наші позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої, Калинового та Карлівки. 27 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Прогреса, де іще триває п’ять боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога.

Протягом доби, попередньо, окупанти втратили 219 осіб загиблими та пораненими. Також знищено танк, дві бойових машини піхоти, артилерійську систему, п’ять автомобілів та два мотоцикла. Пошкоджено ще 16 одиниць військової техніки, серед якої шість гармат і мінометів.

На Курахівському напрямку наразі нараховується дев’ять спроб противника наблизитися до наших позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Георгіївки. Всі атаки зупинено.

На Времівському напрямку було 13 ворожих атак. Неподалік Водяного та Костянтинівки чотири відбито. Тривають бої у п’яти локаціях біля Урожайного, а чотири спроби ворога тут просунутись вже завершено.

На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Відбито одну атаку. Втрат позицій недопущено, ситуація контролюється нашими оборонцями.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають надії витіснити наших захисників з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні слід відзначити воїнів 118-ї окремої механізованої бригади, які стійко тримають позиції на півдні України.