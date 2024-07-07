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З'явилися супутникові фото мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі

Руїни та сліди від обстрілів.

З'явилися супутникові фото мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі
Часів Яр
Фото: Радіо Свобода

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували супутникові фото мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр на Донеччині, звідки Сили оборони 4 липня відійшли із ззруйнованих російською армією позицій.

Ворог надалі продовжує завдавати авіаударів по мійрорайону. 

"Мікрорайон розташований за каналом, в бік Бахмута. Тим часом обстріли населеного пункту не припиняються", — ідеться у повідомленні.

Напередодні речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин зазначав, що під час штурму мікрорайону Канал у Часовому Ярі росіяни втратили близько 5 тисяч військових.

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