Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
ГоловнаСуспільствоВійна

Радники представили Трампу план припинення війни: зброя для України лише за умови перемовин з Росією

План передбачає перемогу республіканця у президентських виборах у США. Трамп нібито схвально сприйняв його.

Радники представили Трампу план припинення війни: зброя для України лише за умови перемовин з Росією
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Два ключові радники Дональда Трампа з питань національної безпеки представили йому план припинення війни Росії в Україні ‒ у разі його перемоги на президентських виборах.

Йдеться про генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога та Фреда Фляйца, які були керівниками штабів Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017-2021 роках, пише Reuters.

Як Келлог розповів виданню, план передбачає, що Україна отримуватиме американську зброю, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією.

Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку американців.

Відповідно до плану, під час мирних перемовин було би припинення вогню ‒ на основних бойових лініях фронту.

Фляйц зазначив, що вони представили свою стратегію Трампу і колишній президент відреагував позитивно. “Я не стверджую, що він погодився з цим або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати відгук”, ‒ сказав він.

Додамо, за словами Келлога і Фляйца, для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для України. Фляйц додав, що "озброєння України до зубів", ймовірно, буде ключовим елементом цього.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Проте представник Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені Трампом чи уповноваженими членами його передвиборчого штабу.

Стратегія, викладена Келлогом та Фляйтцем, є найдокладнішим планом соратників Трампа, який раніше заявив, що може “швидко врегулювати війну в Україні, якщо переможе президента Джо Байдена на виборах 5 листопада”, хоч конкретні деталі він не озвучував.

“Ця пропозиція означатиме значну зміну позиції США щодо війни та наштовхнеться на опозицію з боку європейських союзників і всередині Республіканської партії Трампа”, ‒ зазначає видання.

У Кремлі заявили, що будь-який мирний план, запропонований можливою майбутньою адміністрацією Трампа, повинен “відображати реальну ситуацію”.

Основні елементи плану були викладені в загальнодоступній дослідницькій статті, опублікованій "America First Policy Institute" ‒ дружнім до Трампа аналітичним центром, де Келлог і Флейтц обіймають керівні посади. 

  • Трамп під час виступу у Детройті у червні, розкритикував масштаби підтримки України і заявив, що у разі перемоги одразу "вирішить питання" з цим.
  • Раніше Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин – якщо він виграє президентські вибори у листопаді, ще до вступу на посаду.
  • У квітні газета Washington Post написала, що Трамп приватно заявив, що міг би завершити війну Росії, тиснучи на Київ, аби Україна віддала Москві частину територій: окупований Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на поля Глобального саміту миру у червні підкреслив ‒ Україна розуміє, що настане момент, коли доведеться говорити з Росією. Але Київ не дозволить Москві говорити мовою ультиматумів.
  • Перед цим Володимир Путін заявив, що задля переговорів із Росією українці повинні відмовитися від окупованих територій та вступу до НАТО, а інші країни мають скасувати санкції. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies