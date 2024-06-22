У Бєлгородські області РФ знищена пускова установка "Панцир-С1"

У Бєлгородській області Росії знищена поскава установка "Панцир-С1" у районі селища Дубове.
Як пишуть російські телеграм-канали, над місцем, де стояв «Панцир», здіймався чорний дим.
За попередніми даними, екіпажу вдалося вижити.
Тим часом губернатор Бєлгородської області повідомив лише про те, що в Дубовому спалахнула трава.
Також у районі поразки «Панциря» перекрили дорогу, і, як пишуть російські телеграм-канали, "через загоряння трави дорогу перекривати не стали б".
У самому селищі Дубове пошкоджено дахи двох приватних будинків та 17 автомобілів, у селі Таврове – три автомобілі.
- У березні речник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що "Панцирі" не врятують російські НПЗ від українських дронів.
- Тим часом у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків після атаки українських дронів по нафтобазі в місті Азов Ростовської області РФ.