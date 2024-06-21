Безпілотники атакували Єйськ у Краснодарському краї РФ - там розміщено військовий аеродром

У російському Єйську внаслідок атаки БПЛА сталося масштабне займання. За повідомленням місцевих жителів, пролунало кілька сильних вибухів, після чого розпочалася пожежа.

У цьому населеному пункті розміщено військовий аеродром, з якого окупанти регулярно здійнюють атаки по території України. Наразі невідомо, чи влучили дрони саме в цей об'єкт.

Влада Краснодарського краю підтвердила атаку безпілотників одразу у трьох муніципалітетах. У соцмережах пишуть про можливе ураження нафтопереробної інфраструктури та ТЕЦ.

Також про вибухи і роботу ворожої ППО повідомляли у сусідній до Кубані Адигеї та у Волгограді.