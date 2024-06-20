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Окупанти атакують Україну крилатими ракетами та БПЛА (доповнюється)

Здійснено пуски з бортів стратегічної авіації.

Окупанти атакують Україну крилатими ракетами та БПЛА (доповнюється)
Фото: thelocal.no

Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування ворогом крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

У багатьох регіонах України, включно зі столицею, була оголошена повітряна тривога.

Також у повітряному просторі держави присутні ударні безпілотники типу "Шахед", станом на 2 годину ночі вони здебільшого зафіксовані у центральних областях.

Доповнення 2:15 : БПЛА на межі Черкаської та Полтавської областей рухаються в бік Київщини.

Доповнення 2:49 : крилатих ракет поки у повітряному просторі не зафіксовано, пуски із Саратовської області могли мати імітаційний характер. 

Доповнення 3:00 : "шахеди" у Броварському районі Київщини курсом на столицю. 

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