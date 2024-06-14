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Із окупованих територій Херсонщини повернули 12 дітей

Загалом від початку року з ТОТ регіону вивезли вже 120 дітей.

Із окупованих територій Херсонщини повернули 12 дітей
Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

12 дітей вдалося повернути в Україну із тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Із тимчасово окупованої Херсонщини вивезли 3 хлопчики та 9 дівчаток, віком від 2 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування. Над порятунком дітей працювала благодійна організація “Save Ukraine”, - розповів прокудін.

Очільник області додав, що загалом від початку цього року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 120 дітей із Херсонщини.

  • 13 червня напередодні Глобального саміту миру у межах плану Володимира Зеленського Bring Kids Back UA у Брюсселі пройшла серія заходів, присвячених проблемі депортованих українських дітей. Зокрема, у будинку Європейської комісії відбулася конференція та презентація фотовиставки.
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