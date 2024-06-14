Із окупованих територій Херсонщини повернули 12 дітей

12 дітей вдалося повернути в Україну із тимчасово окупованих територій Херсонщини.
Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Із тимчасово окупованої Херсонщини вивезли 3 хлопчики та 9 дівчаток, віком від 2 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування. Над порятунком дітей працювала благодійна організація “Save Ukraine”, - розповів прокудін.
Очільник області додав, що загалом від початку цього року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 120 дітей із Херсонщини.
- 13 червня напередодні Глобального саміту миру у межах плану Володимира Зеленського Bring Kids Back UA у Брюсселі пройшла серія заходів, присвячених проблемі депортованих українських дітей. Зокрема, у будинку Європейської комісії відбулася конференція та презентація фотовиставки.