Із окупованих територій Херсонщини повернули 12 дітей

Загалом від початку року з ТОТ регіону вивезли вже 120 дітей.

12 дітей вдалося повернути в Україну із тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Із тимчасово окупованої Херсонщини вивезли 3 хлопчики та 9 дівчаток, віком від 2 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування. Над порятунком дітей працювала благодійна організація “Save Ukraine”, - розповів прокудін.

Очільник області додав, що загалом від початку цього року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 120 дітей із Херсонщини.