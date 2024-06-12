Ворог атакує Україну крилатими ракетами та БПЛА (доповнюється)

Росіяни вчергове виснажують населення та тероризують тилові міста: у багатьох регіонах України оголошено тривогу через загрозу крилатих ракет, про яку повідомляють Повітряні сили.
4 літаки Ту-95МС ворога здійснили пуски з району Енгельса Саратовської області РФ.
Також у повітряному просторі країни впродовж ночі зафіксовано рух ударних безпілотників. Були повідомлення про роботу сил ППО на Дніпропетровщині.
У морі перебувають 4 ракетоносії, здатні запустити до 28 ракет "Калібр".
Доповнення 3:24 : ракети у повітряному просторі України, а саме на Сумщині, курс західний.
Доповнення 3:36 : ракети з Полтавщини летять на Черкащину, в Київській області БПЛА.