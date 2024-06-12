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Ворог атакує Україну крилатими ракетами та БПЛА (доповнюється)

Борти стратегічної авіації здійснили пуски з району Енгельса.

Ворог атакує Україну крилатими ракетами та БПЛА (доповнюється)
Фото: thelocal.no

Росіяни вчергове виснажують населення та тероризують тилові міста: у багатьох регіонах України оголошено тривогу через загрозу крилатих ракет, про яку повідомляють Повітряні сили.

4 літаки Ту-95МС ворога здійснили пуски з району Енгельса Саратовської області РФ.

Також у повітряному просторі країни впродовж ночі зафіксовано рух ударних безпілотників. Були повідомлення про роботу сил ППО на Дніпропетровщині.

У морі перебувають 4 ракетоносії, здатні запустити до 28 ракет "Калібр". 

Доповнення 3:24 : ракети у повітряному просторі України, а саме на Сумщині, курс західний.

Доповнення 3:36 : ракети з Полтавщини летять на Черкащину, в Київській області БПЛА.

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