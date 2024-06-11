Нова віха в історії – дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління

Свіжі комерційні супутникові знімки підтвердили: в Ахтубінську дрони таки пошкодили два Су-57 . Літак з композитів і вуглепластику, з матеріалів для РЛ-непомітності, це автоматично означає заводський ремонт. Бо композитних запасних панелей та секретної електроніки не водиться на тилових аеродромах.

Фото: Maxar Technologies Су-57 на аеродромі Ахтубинськ, 7 червня 2024

Фото: Maxar Technologies Пошкоджені після ураження українськими дронами Су-57 на аеродромі Ахтубинськ, 8 червня 2024 року

Так, що наліт із трьох дронів Сил оборони вивів з ладу два літаки 5-го покоління — вперше в історії. Росіяни явно хочуть зібрати роял-флеш зальотів “вперше в історії планети”.

Перші втратили підводний човен від удару крилатої ракети, перші втратили літак ДРЛС в бою, у перших згорів стратегічний бомбардувальник від удару дроном, тепер ось п'яте покоління в брухт і ремонт. Російський означає перший.

Су-57, як літак п'ятого покоління, взагалі, повинен діяти якомога ближче до лінії бойового зіткнення. Він малопомітний, плюс там сучасна РЛС з активними решітками, комплекс самоприкриття РЕБ, хороша розвідувальна станція, тому його завдання розкривати позиції наших радарів та систем ППО та відпрацьовувати по них засобами доставки.

Тим паче у Су-57 цілий спеціальний арсенал — і Х-59, і найновіша Х-69, численні аналоги “Хармів”, що здатні шукати ціль після того, як вони припинить випромінювання, імітатори ракет “повітря-повітря” й, природно, керовані бомби, які здатні отримувати координати у польоті.

Російський винищувач п'ятого покоління Су-57

І такий літак працює виключно Х-69, за кілька сотень кілометрів від лінії, причому по стаціонарних цілях на зразок машинного залу Трипільської ТЕЦ, за вбитими з землі координатами?

Штучні вильоти, штучні ракети великої дальності, жодних рутинних місій щодо придушення нашого ППО чи викриття позицій.

Тобто це все поки що показуха, багато в чому випробування прототипів — тому й вони стоять за 589 км, в Ахтубінську. Тому що ганьби не оберешся, якщо непомітний в РЛ-діапазоні найновіший літак звалить якийсь наш FrankenSAM.

Бо на відміну від США, де на користь “невидимок” працює ціла система із постановників перешкод, різних літаків розвідки, ДРЛС, бортів з імітаторами та анти-РЛС ракетами, в РФ вирішили, що Су-57 може робити все сам, а російські ракети за габаритами трохи більші, аніж західні, тому він не зовсім такий малопомітний.

Бонусів від атаки багато — Москва буде змушена відтягувати авіацію ще далі, приковувати ППО до тилових аеродромів, а не до фронту, змушена буде вкладатися в інфраструктуру.

Й, звичайно, музикою для вух звучала стрілянина з вогнепальної зброї під час польоту дронів — навіть штучні поодинокі прототипи кремлівський режим вже не здатен захистити нічим серйознішим, аніж вогневі групи.

Фото: Скрин відео

І так, вони не можуть прикрити всі літаки ангарами, бо це величезні гроші.

Тим більше, що з ангарами теж є нюанси.

Будь-які легкі будівлі можна пробити, створюючи з уламків додаткові елементи ураження — якщо дрон пробиває установку первинної переробки на нафтових заводах, то прошиє й легкі арочні укриття.

Зрештою, українські дрони можуть нести 25-70 кг вибухівки, — кумулятивний струмінь і уламки самого ангару нафарширують літак з гарантією.

Або ж можна встромити перед укриттям дрон-камікадзе, щоб вибухова хвиля з уламками злітно-посадкової смуги проникала всередину.

А ось повноцінні бетонні купольні будівлі з відповідними брамами, які здатні зупинити наші "Бобри" та "Люті" — це дуже дорого. Якщо додати відкати і помножити на кілька сотень вцілілих машин — вийде купа грошей.

Але й вони не в змозі утримати крилату ракету на кшталт SCALP з її тандемною головою. Тепер, коли ми отримали дозвіл застосовувати західну зброю по території РФ, і зовсім скоро прибудуть західні літаки, жоден ворожий борт в радіусі 500 км. від лінії не буде у безпеці.

Тандемні ракети пробивають протиатомні укриття в Юхариній балці, що вже казати про арки.

А дістати численні F-16, розосереджені по десятку аеродромів, буде набагато важче, ніж важкі Су-24 на Старконі, що зробити так і не вийшло.

Фото: EPA/UPG Винищувач F-16 королівських ВПС Данії в аеропорту Ронне на острові Борнхольм, Данія, 29 вересня 2022 р.

Тому Москва продовжить брехати про перехоплення, а її військові блогери — роздавати космічної дурості поради для арки і укриття.

Вітаємо з новою віхою в історії – бойові втрати у п'ятого покоління.

Жодного дня без рекордів.