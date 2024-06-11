Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
ГоловнаСуспільствоВійна

Загинула відома військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева

Про її сметь повідомила сестра Валерія.

Загинула відома військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева
Шура Рязарцева
Фото: Шура Рязанцева, фейсбук

Загинула відома українська військовослужбовиця Олександра (Шура) Рязанцева із позивним "Ялта". 

Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева. 

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає", – написала Валерія у фейсбуці.

Як саме загинула українська захисниця і де це сталося наразі невідомо. 

2 червня Шурі виповнилося 40 років.

  • Шура Рязанцева родом із Криму
  • Була учасницею Майдану, витягувала поранених учасників Революції гідності на Інститутській вулиці. 
  • Її історія увійшла до документальної стрічки "Жіноче обличчя революції". 
  • До повномасштабного вторгнення працювала художником по костюмах та стилістом на телебаченні та в кіно. Одягала акторів "Кварталу 95" і Володимира Зеленського. Про це вона розповідала у інтерв'ю Суспільному. 
  • 24 лютого 2022 року Олександра пішла до Солом’янського військкомату Києва Згодом вступила до підрозділу тероборони, а в останні місяці життя проходила службу у новому військовому підрозділі при ДШВ.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies