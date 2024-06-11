Загинула відома військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева

Про її сметь повідомила сестра Валерія.

Загинула відома українська військовослужбовиця Олександра (Шура) Рязанцева із позивним "Ялта".

Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева.

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає", – написала Валерія у фейсбуці.

Як саме загинула українська захисниця і де це сталося наразі невідомо.

2 червня Шурі виповнилося 40 років.