Російські військові ППО евакуйовують свої сім'ї з Криму до Південного військового округу — АТЕШ

Російські військові ППО отримали наказ на евакуацію своїх сімей з Криму до Південного військового округу.

Про це інформують агенти партизанського руху "Атеш".

"Агент "Атеш", що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових міст Південного військового округу. Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області, що створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи його без належного прикриття", — зазначається у повідомленні партизанського руху.

Водночас росіяни створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БпЛА, використовуючи зенітні установки 23-2, що вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде від Криму.

Уночі 10 червня Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси ворога в різних районах тимчасово окупованому Криму.