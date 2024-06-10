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Російські військові ППО евакуйовують свої сім'ї з Криму до Південного військового округу — АТЕШ

Військовослужбовці ППО ЗС Росії отримали наказ на евакуацію своїх сімей з Криму.

Російські військові ППО евакуйовують свої сім'ї з Криму до Південного військового округу — АТЕШ
Фото: ukrinform.ua

Російські військові ППО отримали наказ на евакуацію своїх сімей з Криму до Південного військового округу.

Про це інформують агенти партизанського руху "Атеш".

"Агент "Атеш", що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових міст Південного військового округу. Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області, що створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи його без належного прикриття", — зазначається у повідомленні партизанського руху.

Водночас росіяни створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БпЛА, використовуючи зенітні установки 23-2, що вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде від Криму.

  • Захисники завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. 
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