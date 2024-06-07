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Росіяни атакують Україну зі стратегічної авіації (доповнюється)

Бомбардувальники Ту-95МС здійснили пуски ракет.

Росіяни атакують Україну зі стратегічної авіації (доповнюється)
Фото: thelocal.no

У багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу через пуски крилатих ракет з бортів стратегічної авіації росіян та загрозу ударних БПЛА.

Окрім бомбардувальників, ворог також може використати для атаки Чорноморський флот: у морі перебувають три ракетоносії із загальним можливим залпом у 24 "Калібри".

У Полтавській, Одеській та багатьох інших областях фіксувалися "Шахеди", працювала протиповітряна оборона. БПЛА також тримають курс в бік західних регіонів.

Доповнення 3:25 : перші ракети у повітряному просторі України, на Чернігівщині, курс західний.

Доповнення 3:36 : ракети та "Шахеди" на Київщині.

Доповнення 3:54 : Старокостянтинів під атакою "Шахедів".

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