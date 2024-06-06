У Бєлгородській області РФ під атакою опинилася нафтобаза

Окрім Ростовської області, неспокійною ніч була і в Бєлгородській області країни-окупанта. На території Старооскільського міського округу за допомогою безпілотника було вражено нафтобазу.

Інформацію про атаку підтвердив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. За його словами, ЗСУ нібито використали дрон-камікадзе, який призвів до вибуху та пожежі на одному з резервуарів. Чотири пожежні розрахунки ліквідували загоряння.

Постраждалих внаслідок атаки, якщо вірити представнику прокремлівської влади області, не було. У будівлі охорони нафтобази від ударної хвилі вибило вікна.