СБУ повідомила про підозру у держзраді дружині екснардепа Маркова і арештувала її майно в Одесі на 250 млн грн

Інеса Маркова є співвласницею російської ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для російської бойової авіації.

Служба безпеки України зібрала докази державної зради дружини колишнього нардепа від забороненої “Партії регіонів” Ігоря Маркова Інеси, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Наразі вона є співвласницею російської ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для російської бойової авіації.

У 2014 році фігурантка та її чоловік виїхали до Москви, де наразі переховуються від правосуддя та сприяють війні Росії проти нашої держави.

За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення Маркова заснувала в Росії так званий “Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем”. Серед його співзасновників – підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України. На замовлення корпорації “Ростех” компанія розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів Росії. Зокрема, йдеться про КА-52 “Алігатор” та Мі-28Н “Нічний мисливець”.

Задокументовано, що від початку повномасштабного вторгнення компанія фігурантки поставила до окупаційних угруповань Росії програмних продуктів на понад 100 млн рублів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Інесі Марковій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того, за матеріалами СБУ, суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.