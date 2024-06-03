Через ворожі обстріли на Харківщині горіли будинки, є загиблі та поранені

Через ворожі обстріли на Харківщині горіли будинки, пошкоджений автомобіль, є загиблі та поранені. Окупанти атакували область ракетами, дронами та КАБами.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, в ніч на 3 червня, о 00:29 окупанти здійснили ракетний обстріл Слобожанської ТГ Чугуївського району. В результаті сталося влучання на територію бази відпочинку. Пошкодженні будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік та жінка дістали поранень.

О 20:30 в с. Борова Ізюмського району внаслідок влучання ворожого БПЛА горів житловий будинок.

У с. Черкаські Тишки Харківського району близько 17:10 внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

О 10:20 у м. Вовчанськ від вибуху вибухонебезпечного предмету отримав поранення цивільний чоловік. Госпіталізований.

Близько 10:00 у с. Борівська Андріївка внаслідок обстрілу КАБом пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждали дві людини.

Біля 09:18 у мт Старий Салтів Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.

На Харківському напрямку від початку доби відбувалося два бойових зіткнення. Відбито атаки противника в районах сіл Липці і Стариця. Ситуація контрольована, наші воіни діють активно, завдають ворогу втрат.

На Купʼянському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Всі атаки російських загарбників відбито у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське.

Місто Вовчанськ Харківської області, де російська армія почала наступ 10 травня, на 70% перебуває під контролем українських військових. На околицях тривають бої.