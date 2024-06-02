У ЗСУ розповіли про ймовірність наступу армії РФ на Золочів Харківської області

Золочів розташований за близько 40 км від Харкова і за 25 км від кордону з Росією.

Збройні Сили України наразі не фіксують активізацію російських військ у напрямку селища Золочів Харківської області, що розташоване за 25 кілометрів від російського кордону.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповування військ "Харків" Юрій Повх в ефірі телемарафону.

"Військові оперують лише фактами. На даний час активних дій ворога на золочівському напрямку немає. Але Сили оборони завжди готові до будь-яких дій ворога на всіх напрямках", — наголосив він.

Станом на ранок бої на Харківському напрямку точаться у напрямку населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Втрати ворога за добу на цьому напрямку складають 115 осіб пораненими та вбитими.

Речник повідомив, що війська РФ під час наступальних дій використовують тактику малих груп за підтримки артилерії.