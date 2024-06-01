«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Україна повернула 75 людей із російського полону
Україна повернула 75 людей із російського полону
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
ГоловнаСуспільствоЖиття

Чернівецький ТЦК розповів про черговий напад на свого працівника

Під час конфлікту військовозобов'язаний вдарив представника ТЦК та СП.

Чернівецький ТЦК розповів про черговий напад на свого працівника
Фото ілюстративне
Фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ

Сьогодні, 1 червня, у Чернівцях між військовозобов’язаним та представником ТЦК виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив службовця і отримав удар у відповідь.

Про це йдеться у повідомленні Чернівецького ОТЦК та СП.

У ТЦК розповіли, що під час конфлікту військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь. 

"Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючі на його бік погрози. На місце події прибули правоохоронні органи", – зазначено у повідомленні. 

Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні і правові заходи. 

"Наголошуємо, опір чи перешкоджання  діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність", – додали у ТЦК. 

Вчора, 31 травня, повідомляли про те, що у Чернівецькій області військовозобов'язаний напав з газовим балончиком на працівника ТЦК та СП.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies