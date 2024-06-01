Чернівецький ТЦК розповів про черговий напад на свого працівника

Під час конфлікту військовозобов'язаний вдарив представника ТЦК та СП.

Сьогодні, 1 червня, у Чернівцях між військовозобов’язаним та представником ТЦК виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив службовця і отримав удар у відповідь.

Про це йдеться у повідомленні Чернівецького ОТЦК та СП.

У ТЦК розповіли, що під час конфлікту військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь.

"Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючі на його бік погрози. На місце події прибули правоохоронні органи", – зазначено у повідомленні.

Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні і правові заходи.

"Наголошуємо, опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність", – додали у ТЦК.

Вчора, 31 травня, повідомляли про те, що у Чернівецькій області військовозобов'язаний напав з газовим балончиком на працівника ТЦК та СП.