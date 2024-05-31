Кореспондента Укрінформу, який розповів про "темники", викликали до військкомату

57-річний журналіст заявив, що не може пов'язувати повістку і свої коментарі щодо цензури в агентстві, але для нього збіг "дивний".

Кореспондент Укрінформу на Чернігівщині та Черкащині Юрій Стригун отримав повістку до армії. Документ надіслали не на його адресу, а на роботу до Києва, повідомляє "Суспільне".

Напередодні Стригун в етерах каналів розповідав про "темники" в агентстві за час керівництва колишнього керівника Олексія Мацуки.

Стригун зауважив, що не може пов'язувати повістку і свої коментарі, але для нього збіг "дивний".

"Повістка якимось дивом прийшла в Київ у редакцію, яка за кількасот кілометрів. А ТЦК від мене ледве півтора, може два кілометри. І в 2021 році, коли я влаштовувався на роботу в "Укрінформі", я там (у військкоматі, — Ред.) був. Вони мають буквально всі дані, телефон, адреса, електронна пошта... Тобто, якби вони мали бажання, то мене б знайшли за кілометр від себе. Але вони планують мене шукати наступного дня (після розповіді про "темники", — ред.) через "Укрінформ" у Києві", — розповів журналіст.

Стригун додав, що він не служив у радянській армії через стан здоров'я. "...В армії не служив, я хворів і в армію мене не призивали. А зараз мені 57 років. А це така новина, принаймні змушує задуматися", — зауважив кореспендент.

Він надав колегам із "Суспільного" копію наказу нового керівника Укрінформу Сергія Череватого, котрий зобов'язав відділ по роботі з персоналом проінформувати Стригуна про отримання повістки. Зявитися у військкоматі журналіст має 3 червня, щоб уточнити медичні дані, а опісля надати на роботу інформацію про перебування у ТЦК.