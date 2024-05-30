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В Україні тривога через російські ракети, Харків постраждав від балістики (доповнюється)

Стратегічна авіація здійснила пуски з району Енгельса.

В Україні тривога через російські ракети, Харків постраждав від балістики (доповнюється)
Фото: thelocal.no

Повітряні Сили повідомили про здійснення російськими дальніми бомбардувальниками Ту-95МС пусків крилатих ракет з району Енгельса Саратовської області РФ.

Через цю загрозу в багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу. 

Раніше вночі ворог також здійснив атаку за допомогою безпілотників типу "Шахед". Сили ППО працювали у Хмельницькій області. 

У Харкові, за інформацією мера Ігоря Терехова, відбувся обстріл балістичними ракетами, перебито газогін, постраждали навколишні будинки.

Доповнення 3:52 : перша група крилатих ракет на Сумщині, летять в напрямку Полтавщини та Чернігівщини.

Доповнення 3:58 : тривога поширилася на західні області, ракети летять в напрямку Київщини.

Доповнення 4:09 : ракети на Полтавщині та Київщині.

Доповнення 4:16 : Повітряні Сили повідомляють, що ракети прямують на Вінниччину.

Доповнення 4:27 : ракети в напрямку Хмельниччини, є інформація про зліт МіГ-31К, які можуть запускати "Кинджали".

Доповнення 4:34 : три групи ракет в напрямку Старокостянтинова.

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