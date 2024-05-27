Прикордонники затримали бажаючих втекти за кордон у причепі фури

Співробітники ДПСУ викрили групу бажаючих нелегально втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Група з чотирьох “нелегальних” пасажирів за вказівками організаторів прибула до Одеси. Надалі чоловіки мали два тижні проживати в готелі та у визначений час прибути до місця, де на них очікував водій “бла-бла-кару”, - розповіли в ДПСУ.

Прикордонники уточнили, що вартість поїздки для кожного становила 6 тис. доларів.

Співробітники ДПСУ зупинили водія фури та самих порушників на ділянці автодороги Одеса-Рені.

В результаті щодо перевізника направлене повідомлення до поліції, а на пасажирів склали адмінпротоколи.