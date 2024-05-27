У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
ГоловнаСуспільствоПодії

Прикордонники затримали бажаючих втекти за кордон у причепі фури

Вартість поїздки для кожного становила 6 тис. доларів.

Прикордонники затримали бажаючих втекти за кордон у причепі фури
Прикордонники затримали бажаючих втекти за кордон у причепі фури
Фото: Скріншот з відео

Співробітники ДПСУ викрили групу бажаючих нелегально втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Група з чотирьох “нелегальних” пасажирів за вказівками організаторів прибула до Одеси. Надалі чоловіки мали два тижні проживати в готелі та у визначений час прибути до місця, де на них очікував водій “бла-бла-кару”, - розповіли в ДПСУ.

Підписуйтесь на наш Google News

Прикордонники уточнили, що вартість поїздки для кожного становила 6 тис. доларів.

Співробітники ДПСУ зупинили водія фури та самих порушників на ділянці автодороги Одеса-Рені. 

В результаті щодо перевізника направлене повідомлення до поліції, а на пасажирів склали адмінпротоколи.

  • 28-річний одесит намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Турунчук, а в подальшому Дністер на дитячому надувному матраці. Його затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies