На Одещині у ТЦК добу утримують головреда Економічної правди

Зазначається, що журналісту не дають вийти на зв'язок із рідними.

Співробітники територіального центру комплектування близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова, не дозволяючи йому вийти на зв'язок із рідними.

Про це пише "Українська правда".

"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок", – прокоментувала головна редакторка видання Севгіль Мусаєва.

За її словами, тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського.