Вчені заявили, що війна в Україні вплинула на міграцію орлів

Від війни в Україні страждають не лише люди й звірі на землі, але й птахи в небі. Як вдалося з'ясувати вченим, бойові дії мали несподіваний вплив на поведінку орлів, міграційний маршрут яких пролягав територією нашої держави.

Як пише The Guardian, орнітологи звернули увагу на зміни в тому, як хижі птахи дістаються місць для розмноження. Орли намагаються оминути місця, де періодично лунають вибухи, а також припинили робити так звані "пташині піт-стопи" - зупинятися в Україні, щоб відпочити перед подальшим перельотом.

В середньому маршрут орлів збільшується на 85 кілометрів, хоча зафіксовано й утричі довші відхилення. За часом це додає до міграційної подорожі близько 55 годин. Якщо раніше 90% птахів затримувалися на території нашої держави, то тепер це роблять лише 32%.

Внаслідок змін орли мають більшу втому та потребу у здобичі - а це позбавляє їжі їхніх пташенят. Вчені також вважають, що в них накопичується стрес, який негативно позначається на процесі розмноження. Це може зрештою призвести до скорочення популяції.