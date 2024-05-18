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Пʼять людей отримали поранення внаслідок ударів по Харкову, — ОВА

Серед поранених двоє дітей 13 та 16 років.

Пʼять людей отримали поранення внаслідок ударів по Харкову, — ОВА
Дим від пожежі після обстрілів Харкова 17 травня 2024
Фото: Інна Варениця

У суботу, 18 травня, у Харкові пролунали звуки вибухів. Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання по житловому сектору. Відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це він повідомив у Telegram.

"Приліт по житловому сектору — кілька приватних будинків зруйновано, є пʼятеро постраждалих",  — ідеться у повідомленні.

Пізніше очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що серед поранених двоє дітей віком 13 та 16 років. Вони в легкому стані.

  • 17 травня російські війська завдали два авіаудари по Шевченківському району Харкова. Унаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Кількість постраждалих через ворожий удар КАБами по зросла до 31 особи, загинули четверо людей.
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