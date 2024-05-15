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Через обстріли Харківщини постраждали 24 особи, ще одна людина загинула

Окупанти атакували область із різних видів озброєння.

Через обстріли Харківщини постраждали 24 особи, ще одна людина загинула
Наслідки атаки на Харківщину, фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Російська армія обстрілювала Харківську область протягом доби. Внаслідок ворожих атак постраждали 24 особи, ще одна людина загинула. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"6:33, 16:20, 18:00, 20:15, 21:15, 21:45 м. Харків. Внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста — С-300, БПЛА, УМБП Д-30 — пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі. Постраждало 22 людини протягом доби", – зазначив він.

  • Крім того, вчора о 17:00 с. Слобожанське внаслідок обстрілу КАБ горів будинок.
  • О 14:05 та 15:50 відбувся обстріл Вовчанська, внаслідок чого поранено двох людей. 
  • Біля 13:00 ворог атакував с. Липці Харківського району. Пошкоджено чотири приватні будинки внаслідок обстрілу з РСЗВ. 
  • О 11:55 через обстріл м. Вовчанськ загинула 79-річна жінка.
  • Близько 11:45 у с. Лиман Вовчанської ТГ пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, будинок загорівся.
  • О 11:30 в с. Борова Ізюмсього району пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ. 
  • 14 травня 10:25 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу загорівся приватне домоволодіння.

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке – Липці, Лукʼянці - Липці, Борисівка - Нескучне, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.

На Купʼянському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Вільшанка - Синьківка, Вільшанка - Петропавлівка, Кислівка - Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха - Стельмахівка, Коломийчиха - Мясожарівка, Ковалівка - Новоєгорівка, Площанка - Макіївка. Бої тривають.

Успіху противник не має.

Наразі 2202 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3533 – з Харківського, 79 – з Богодухівського та 2177 людей евакуйовано волонтерами. 

Всього евакуйована 7991 людина.

Президент Володимир Зеленський вважає, що поки що зарано робити висновки із ситуації на Харківщині, але називає її "контрольованою".

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